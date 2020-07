Bericht: Havertz will Leverkusen um Freigabe bitten

Leverkusen (dpa) - Nationalspieler Kai Havertz will Bayer Leverkusen nach Informationen der «Sportbild» auf jeden Fall in diesem Sommer verlassen. Demnach werde der vertraglich noch bis 2022 an Bayer gebundene 21-Jährige die Rheinländer «in Kürze um die Freigabe bitten». Nach Informationen des Blattes sei der FC Chelsea derzeit als einziger Club dazu bereit, die geforderten rund 100 Millionen Euro als Ablösesumme zu bezahlen. Der Club aus London hatte gerade erst Havertz' Nationalmannschaftskollegen Timo Werner von RB Leipzig verpflichtet.