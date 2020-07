Gronau (dpa/lnw) - In Gronau an der deutsch-niederländischen Grenze sollen Unbekannte tonnenweise Abfälle aus einem illegalen Drogenlabor entsorgt haben. Es handele sich dabei um Kanister und Container mit Flüssigkeiten mit einem Gewicht von circa fünf Tonnen und gefüllten Müllsäcken, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa