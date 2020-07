Polizei hebt mutmaßlichen Dopingdealer-Ring aus

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei ist mit mehreren zeitgleichen Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen gegen einen mutmaßlichen Dopingdealer-Ring vorgegangen. Den insgesamt neun Tatverdächtigen werde vorgeworfen, im großen Stil unter anderem anabole Steroide abgefüllt und damit gehandelt zu haben, teilte die Kölner Polizei am Mittwoch mit. Die Fahnder hätten am Dienstagmorgen in Köln, Bergisch Gladbach, dem Oberbergischen Kreis, Wuppertal und dem Rhein-Sieg-Kreis mehrere Räume durchsucht und Beweismittel sichergestellt.

Von dpa