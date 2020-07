Eberl: Borussias Zakaria auch kommende Saison in Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Mönchengladbachs Fußball-Profi Denis Zakaria wird laut Max Eberl auch in der kommenden Saison das Borussia-Trikot tragen. Das stellte der Sportdirektor des Bundesligisten am Mittwochabend als Gast der Sendung «Borussia hautnah» beim Mönchengladbacher Lokalsender «Radio 90,1» klar. «Denis wird in der neuen Saison bei uns spielen und seine Entwicklung vorantreiben», sagte Eberl über den begehrten Schweizer Mittelfeldspieler.