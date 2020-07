Kunst im Grünen: Kulturpreis für Insel Hombroich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Stiftung Insel Hombroich in Neuss erhält den Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. «Die Insel Hombroich präsentiert unverwechselbar und in ihrer Art unerreicht eine Kombination von Natur, Kunst und Architektur», erklärte Marcel Philipp, Oberbürgermeister von Aachen und Vorstandsvorsitzender der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, am Donnerstag in Düsseldorf. Die Stiftung unterhält unter anderem das Museum Insel Hombroich in der Auenlandschaft des Flusses Erft bei Neuss. Der Preis ist mit 30 000 Euro einer der höchstdotierten deutschen Kulturpreise.

Von dpa