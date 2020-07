Dortmund (dpa/lnw) - Ein 39-jähriger Mann aus Hamm hat sich auf verschiedenen Portalen im Internet als zwölfjähriges Mädchen ausgegeben und so das Vertrauen von mehreren Kindern in ganz Deutschland erschlichen. Am Donnerstag wurde er vom Dortmunder Landgericht wegen Kindesmissbrauchs zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte gestanden, drei Kinder erfolgreich aufgefordert zu haben, ihm Nacktbilder und Videos zu schicken. Zurzeit wertet die Polizei noch zahlreiche weitere Chatverläufe des Mannes mit anderen Kindern aus. Die Richter halten eine weitere Anklage und einen weiteren Prozess für deshalb wahrscheinlich.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Sommer 2019 waren bei dem Mann in Hamm zahlreiche weitere Kinderporno-Dateien sichergestellt worden, die dieser aus dem Darknet bezogen haben muss. Darauf seien schwerste und abscheulichste Missbrauchstaten an Kleinkindern zu sehen gewesen, hieß es in der Urteilsbegründung. «Das sind genau die Art von Inhalten, die gemeint sind, wenn aktuell über härtere Strafen für sexuellen Kindesmissbrauch diskutiert wird», sagte der Vorsitzende Richter Ulf Pennig.