Kebekus knöpft sich in neuem Video erneut die Kirche vor

Köln (dpa/lnw) - Carolin Kebekus (40) geht erneut hart mit der katholischen Kirche ins Gericht. Ein neues Video der Komikerin, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, befasst sich mit der Rolle der Frauen in kirchlichen Institutionen - und lässt daran kein gutes Haar. Die Kölnerin rappt darin im sakralen Gewand: «Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Drei Männer, keine Frau, oh mein Gott, ist das dreist.» Später im Text heißt es: «Nächster Papst wird eher 'n Heide, als jemand mit ner Scheide. Wir haben euch gewaschen, euch die Kutten gebracht, zum Dank habt ihr uns alle dann zu Nutten gemacht.» Die Botschaft: Frauen werden in der Kirche systematisch kleingehalten.

Von dpa