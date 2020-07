Halbfinals in den Fußball-Länderpokalen sind terminiert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Halbfinals in den drei Fußball-Länderpokalen der Männer in Nordrhein-Westfalen sind ausgelost und finden zwischen dem 15. und 18. August statt. Damit erfüllen die drei NRW-Landesverbände die Voraussetzung für die Teilnahme am Finaltag der Amateure, der am 22. August stattfinden soll. Die drei Gewinner der Landespokal-Endspiele sind für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert.

Von dpa