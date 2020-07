Rahn-Trikot aus dem WM-Finale von 1954 im Fußballmuseum

«Das Endspiel-Trikot von Helmut Rahn ist ein echtes Unikat und neben dem Ball aus dem Finale von 1954 ein neues großartiges Highlight in unserer emotionalen Inszenierung rund um das «Wunder von Bern». Es spiegelt in besonderer Weise ein Stück Zeitgeschichte wider. Wir sind der Familie Rahn sehr dankbar für ihre besondere Verbundenheit zu unserem Haus», teilte Museumsdirektor Manuel Neukirchner am Freitag mit.