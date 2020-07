Junge Frau von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Höxter (dpa/lnw) - Eine 19-Jährige ist auf einem abschüssigen Grundstück in Höxter beim Aussteigen von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Die junge Frau kam nach dem Vorfall am Freitagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte sie den Wagen abgestellt und war gerade ausgestiegen, als das Auto nach hinten rollte. Die 19-Jährige sei von der geöffneten Fahrertür erfasst worden, zu Boden gestürzt und überrollt worden. Mehrere Zeugen befreiten die unter einem Reifen eingeklemmte Frau und verständigten die Rettungskräfte.

Von dpa