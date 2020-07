Eltern an Kosten für Digitalisierung in Schulen beteiligen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Städte- und Gemeindebund NRW will Eltern an den Kosten der Digitalisierung in den Schulen beteiligen. «Ich denke, ein so großes Zukunftsprojekt wie die Digitalisierung lässt sich nur stemmen, wenn alle einen Beitrag leisten: Kommunen, Land und Eltern», sagte Hauptgeschäftsführer Bernd Jürgen Schneider dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag). Bei den Lehrmitteln gebe es heute schon eine Beteiligung der Familien. «Die Laptops sollen die Bücher ja auf Dauer ersetzen. Dann wäre das lediglich eine Umverteilung der Kosten», sagte Schneider der Zeitung.