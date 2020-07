Nelson Müller: Gefahr, dass Schwarze in Opferrolle bleiben

Essen/Berlin (dpa) - Der Gastronom und Autor Nelson Müller (41) sieht in der aktuellen Rassismusdebatte auch die Gefahr einer dauerhaften Opferrolle für Schwarze in Deutschland. «Ich glaube auch, dass es wichtig ist, in die Vergangenheit zurückzugehen, den Kolonialismus aufzuarbeiten, aber ich glaube gleichzeitig, dass es die Gefahr gibt, dass dunkle Menschen immer in so einer Art Opferrolle bleiben», sagte der TV-Koch und Autor, der zwei Lokale in Essen und eines im Rheingau hat, der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag/Sonntag).

Von dpa