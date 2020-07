Sturz mit E-Scooter: Fahrer hat 2,8 Promille

Bochum (dpa/lnw) - Eine Fahrt auf einem E-Scooter unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherungszeichen hat für einen Bochumer teure Folgen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 57-Jährige am Samstagabend mit dem E-Scooter in einer Kurve gestürzt und hatte sich dabei leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein erster Atemalkoholtest vor Ort hatte laut Polizei einen Wert von 2,8 Promille ergeben.

Von dpa