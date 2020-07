Brand in Flüchtlingsunterkunft: Verdächtiger gefasst

Attendorn (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Attendorn bei Olpe ist ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Der Mann wohne selbst in der Unterkunft, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Bei dem Brand am Sonntagabend war ein Mensch verletzt worden. Ein Bewohner hatte das Feuer der Polizei zufolge gegen 22 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe ein Teil der Unterkunft voll in Flammen gestanden, so ein Sprecher der Polizei in Olpe. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bewohner das Gebäude, das in Containerbauweise errichtet ist, bereits verlassen, hieß es am Montagmorgen. Sie wurden auf andere Unterkünfte verteilt. Der Gebäudekomplex sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewohnbar. Der Sachschaden geht nach Schätzungen der Polizei in die Hunderttausende.

Von dpa