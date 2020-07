AfD-Fraktion bekommt die meisten Rügen im NRW-Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die AfD hat in der laufenden Wahlperiode mit Abstand die meisten Rügen im nordrhein-westfälischen Landtag kassiert. Von den 67 Rügen zwischen 2017 und Ende Juni 2020 gingen 35 an die Adresse der kleinsten Fraktion, wie aus einer Auflistung des Parlaments hervorgeht, über die zuvor die «Rheinische Post» (Montag) berichtete. «Die Debatten schaukeln sich jetzt häufiger hoch: In der gesamten fünfjährigen Wahlperiode davor, ohne die AfD, kam es nur zu zwölf Rügen, und in der vorletzten waren es nur neun», sagte Landtagspräsident André Kuper der Zeitung.

Von dpa