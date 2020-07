Fluchtversuch: Mann springt mit Hundewelpen von Balkon

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Fluchtversuch vor der Polizei in Essen soll ein Mann mit einem Hundewelpen vom Balkon seiner Wohnung in der ersten Etage gesprungen sein. Der 22-Jährige habe verhindern wollen, dass die Beamten den jungen Kampfhund mitnehmen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der Mann konnte zunächst fliehen, sei dann aber zurückgekehrt und in Gewahrsam genommen worden. Herrchen und Hund wurden der Sprecherin zufolge bei dem Sprung verletzt und mussten behandelt werden.

Von dpa