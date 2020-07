Stichflamme beim Kochen: Wohnwagen und Motorräder zerstört

Schleiden (dpa/lnw) - Eine Stichflamme beim Kochen hat auf einem Campingplatz in der Eifel zu einem ausgebrannten Wohnwagen, zwei zerstörten Motorrädern und Schäden in anderen Parzellen geführt. Durch die enorme Hitzeentwicklung ist ein weiterer Wohnwagen auf dem Platz in Schleiden so beschädigt worden, dass er nicht mehr bewohnbar war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vorzelte und Scheiben anderer Wohnwagen schmolzen. Nach ersten Erkenntnissen war Wasser in eine heiße Pfanne gelaufen und hatte die Stichflamme ausgelöst.

Von dpa