Wolken, Regen und niedrigere Temperaturen in NRW

Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zur Mitte der Woche wechselhaft. Für den Dienstag sagten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst heiteres und trockenes Wetter vorher. Ab den Mittagsstunden sollte es am Niederrhein und im westlichen Münsterland, am Abend auch im Osten und Süden des Landes regnen. Die Höchstwerte erreichen demnach im Bergland um die 20 Grad, von Köln bis Siegen bis zu 25 Grad.