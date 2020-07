Jessica Ginkel ersetzt Rebecca Immanuel in der «Eifelpraxis»

Berlin (dpa) - Jessica Ginkel ersetzt Rebecca Immanuel in der ARD-Reihe «Die Eifelpraxis». Die Berlinerin Ginkel steht dafür schon seit einigen Tagen mit Simon Schwarz vor der Kamera. Vor wenigen Tagen fiel in Monschau bei Aachen die erste Klappe für zwei neue Filme, wie die ARD-Produktionstochter Degeto am Dienstag mitteilte.