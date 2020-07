Köln bietet Dauerkarten-Aussetzung an

Allerdings teilte der Verein auch mit: Falls nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern zugelassen werden, würden «alle Dauerkarteninhaber, die auf eine Erstattung verzichten, zuerst berücksichtigt». Sollten weniger Plätze zur Verfügung stehen als dadurch nötig wären, wird der Zugang unter all jenen Fans per Los ermittelt. Alle Dauerkarteninhaber sollen noch im Juli per Online-Fragebogen nach ihrer bevorzugten Kompensations- oder Erstattungsoption befragt werden.