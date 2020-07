Kaputter «Alltagsmensch» in Moers: Unfall mit Fahrerflucht

Wesel (dpa/lnw) - Die Zerstörung einer menschengroßen Statue aus der Reihe «Alltagsmenschen» in Moers ist möglicherweise auf einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht zurückzuführen. Beim Stadtmarketing Moers habe sich am Dienstag eine Person per Email gemeldet, teilte die Polizei mit. Demnach habe es sich um einen Verkehrsunfall und nicht etwa um mutwillige Zerstörung gehandelt. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich bei dem Schreiber um einen 22-Jährigen aus Kamp-Lintfort handelt. Die Ermittler prüften nun, ob er die Figur tatsächlich unabsichtlich angefahren hatte und geflüchtet war. Die Figur stand mit einer weiteren vor einem Ladenlokal.