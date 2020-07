Der 22-Jährige hatte laut Polizei nach dem Unfall per E-Mail an das Stadtmarketing geschrieben. Dieses sei zunächst bei der Nachricht von einem Verkehrsunfall ausgegangen. Die menschengroße Statue stand mit einer weiteren vor einem Ladenlokal. Mit der Zerstörung von weiteren Figuren aus der Reihe «Alltagsmenschen» der Künstlerin Christel Lechner in anderen Städten soll der Mann nichts zu tun haben.