Arminia Bielefeld holt Sturm-Talent Niemann von 1860 München

Bielefeld (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat Angreifer Noel Niemann vom Drittligisten TSV 1860 München verpflichtet. Der 20-Jährige erhält bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis Juni 2024. Das teilte die Arminia am Mittwoch mit. Niemann wechselt ablösefrei nach Bielefeld. In der dritten Liga spielte der Stürmer in der vergangenen Saison 13 Mal für die Löwen und schoss dabei zwei Tore. «Er ist sicherlich kein fertiger Bundesligaspieler, aber er hat das Potenzial es zu schaffen», urteilte Arminen-Coach Uwe Neuhaus über den Zugang.

Von dpa