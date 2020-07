Matondo entschuldigt sich für «unreifes Verhalten»

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Schalkes Fußball-Profi Rabbi Matondo hat sich für ein im Internet kursierendes Bild, das ihn im Trikot des Erzrivalen Borussia Dortmund zeigte, bei den Anhängern des FC Schalke 04 entschuldigt. Er sei «naiv» gewesen und habe das Trikot seines Freundes Jadon Sancho «für eine private Trainingsstunde angezogen», erläuterte Matondo am Mittwoch seinen Fauxpas in den sozialen Medien. An die Konsequenzen habe er nicht gedacht.

Von dpa