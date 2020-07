Ruhr-Uni verzichtet auf Prüfungen an religiösen Feiertagen

Bochum (dpa/lnw) - Mit einem Verzicht von Prüfungen an religiösen Feiertagen will die Universität in Bochum bundesweit Vorreiter sein. Als nach eigenen Angaben erste Universität in Deutschland hat sich die Ruhr-Universität Bochum (RUB) dazu verpflichtet, Prüfungstermine so festzulegen, dass sie nicht mit religiösem Arbeitsverbot oder hohen Feiertagen kollidieren. Der Beschluss gelte für alle Religionsgemeinschaften, teilte die Hochschule am Mittwoch mit.

Von dpa