Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Der Fleischverarbeiter Tönnies will nach dem Corona-Ausbruch am Hauptstandort Rheda-Wiedenbrück an diesem Donnerstag wieder die ersten Schweine schlachten. Ab den frühen Morgenstunden würden die ersten Tiere angeliefert, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa