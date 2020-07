Haftbefehl nach tödlichem Messerstich in Mülheim

Mülheim (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Messerstich in Mülheim an der Ruhr sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ein Richter hat gegen den 43-Jährigen Haftbefehl erlassen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Er soll mit einem Messer einen 39-Jährigen in den Oberkörper gestochen haben. Der Schwerverletzte sei eine Woche nach der Tat am Dienstagabend in einem Krankenhaus gestorben. Die Stichverletzung sei laut der Obduktion vom Mittwoch die Todesursache gewesen.

Von dpa