Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Angeklagten sollen nachts eine 22-jährige Frau in einen Düsseldorfer Park gezerrt und vergewaltigt haben: heute (ab 9.30 Uhr) wird am Landgericht das Urteil gegen vier Männer im Alter zwischen 19 und 34 Jahren erwartet.

Laut Anklage hatten sie an dem späten Novemberabend 2019 auf dem Heimweg vom Fußballtraining die junge Frau an einem S-Bahnhof angesprochen. Dann sollen sie die leicht Angetrunkene in den nahen Volksgarten gezerrt und vergewaltigt haben. Der Älteste soll die Tat gefilmt haben. Der Jüngste soll gegangen sein und einen Passanten aufgefordert haben, die Polizei zu rufen.

Die Staatsanwältin forderte bis zu sieben Jahre Haft. Der Prozess wurde seit Ende April aus Jugendschutzgründen hinter verschlossenen Türen geführt. Auch bei der Urteilsverkündung bleibt die Öffentlichkeit ausgeschlossen.