VdK fordert Sozialbilanz der Corona-Folgen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Sozialverband VdK fordert von den Kommunen und der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen eine Bilanz zu den Folgen der Corona-Pandemie. Damit solche Krisen nicht vor allem auf Kosten armer, kranker, behinderter oder älterer Menschen gingen, müssten Schlussfolgerungen für die künftige Gesundheits- und Sozialpolitik gezogen werden, erklärte VdK-Landeschef Horst Vöge am Donnerstag in Düsseldorf.