Greenpeace landet mit Gleitschirmen auf Tönnies-Dach

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Aus Protest gegen die Fleischindustrie sind Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace mit Gleitschirmen auf dem Dach des Schlachtkonzerns Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gelandet und haben dort ein Banner entrollt. Darauf war am Donnerstag der Schriftzug «Schluss mit dem Schweinesystem» zu lesen. Nach Polizeiangaben verbarrikadierten die Aktivisten eine Feuerleiter nach oben und schafften es so, ungehindert mit den motorisierten Gleitschirmfliegern wieder davonzufliegen. Auch ein Kabel zu dem sich drehenden Firmenlogo auf dem Dach der Werkshalle soll einer der beiden durchtrennt haben.

Von dpa