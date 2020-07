Düsseldorf (dpa/lnw) - Lernen auf Distanz wird künftig in Nordrhein-Westfalen, ebenso wie Präsenzunterricht, in die Leistungsbewertung einfließen. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf an. Eine entsprechende Verordnung sei derzeit in Vorbereitung.

Von dpa