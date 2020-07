Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Der Fleischverarbeiter Tönnies hat am Tag der Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs in Rheda-Wiedenbrück etwa 8000 Schweine geschlachtet. «Das ist das Maximale, was eine Schicht schaffen kann», sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa