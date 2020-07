Tante aus Habgier ermordet: Lebenslange Haft für 52-Jährigen

Münster (dpa/lnw) - Das Schwurgericht Münster hat am Donnerstag einen 52-jährigen Mann aus Holm in Schleswig-Holstein wegen Mordes aus Habgier zu lebenslanger Haft verurteilt. Aufgrund einer Vielzahl von Indizien zeigten sich die Richter davon überzeugt, dass der Deutsche im August 2019 seine 68 Jahre alte Tante in Münster erwürgt und die Leiche anschließend an die Ostseeküste transportiert hat. Dort war die Tote später an einer Böschung von Spaziergängern gefunden worden.

Von dpa