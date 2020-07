Unfall auf der A4: Zwei Frauen schwer verletzt

Reichshof (dpa/lnw) - Zwei Frauen haben sich bei einem Unfall auf der Autobahn 4 kurz vor Reichshof (Oberbergischen Kreis) schwer verletzt. Eine 19-Jährige sei mit ihrem Wagen vermutlich durch Aquaplaning ins Schleudern gekommen. Das Auto habe sich dann überschlagen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin sei dann bei dem Unfall am Donnerstagabend in die Trümmerteile auf der Fahrbahn gekracht. Die Autobahn war nach Angaben des WDR kurzzeitig gesperrt.

Von dpa