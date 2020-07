Im Jubiläumsjahr wird Beethoven wieder mehr Rheinländer

Bonn (dpa) - Der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) in diesem Jahr rückt auch dessen rheinische Heimat in den Fokus. Das Jubiläum des in Bonn geborenen Komponisten, der seine Erfolge in Wien feierte, ist ein Jahresthema der Deutschen Zentrale für Tourismus und wird weltweit beworben. Beethoven werde in China, Japan und den USA nun auch mit dem Rheinland und Bonn verortet, meint Malte Boecker, der künstlerische Geschäftsführer der Beethoven Jubiläums-Gesellschaft und Direktor des Beethoven-Hauses in Bonn.

Von dpa