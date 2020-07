«Frieren wird am Wochenende keiner.» Am Freitag könne am Vormittag noch Nebel und vereinzelt Sprühregen auftreten. Danach lockere die Bewölkung auf und es sei meist heiter. Im Osten gebe es mehr Sonne als im Westen.

Die Temperaturen reichen von 20 Grad im Bergland bis 25 Grad. Am Samstag und Sonntag werde es ebenfalls heiter bis wolkig. Überwiegend sei es trocken. Am Oberrhein klettern die Temperaturen bis auf 28 Grad am Samstag und 30 Grad am Sonntag.

Prognose für das Münsterland

Am Samstag scheint laut Vorhersage des Dienstleisters "WetterKontor" neben dichteren Wolkenfeldern zeitweise auch die Sonne. Die Wahrscheinlichleit für Regenschauer bleibt jedoch gering. 24 bis 26 Grad werden erreicht.

Am Sonntag werden die Wolken nach freundlichem Beginn zahlreicher. Am Nachmittag und Abend entwickeln sich Schauer, vereinzelt auch Gewitter.