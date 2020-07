Corona-Biergarten startet: Köln will Feierhotspots entlasten

Köln (dpa/lnw) - Um bisherige Feier-Hotspots in der Stadt zu entlasten, ist in Köln am Freitag ein sogenannter Pop-up-Biergarten eröffnet worden. Auf einem rund 270 Meter langen, gesperrten Straßenabschnitt können nach Angaben der zuständigen IG Gastro - ein Kölner Gastronomie-Netzwerk - rund 450 Gäste Platz finden. Geplant ist, dass er zunächst an zwei Wochenenden öffnet. Dazwischen wird er jeweils ab- und wieder aufgebaut.

Von dpa