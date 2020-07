32-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Bus

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 32-jähriger Kradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag gestorben. Beim Verlassen der Autobahn in Wuppertal sei er vermutlich mit seinem Motorrad aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Schließlich kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Nach Reanimation vor Ort starb er in einem Krankenhaus.

Von dpa