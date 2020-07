Brand: Mehrere Straßen in Iserlohn zeitweise gesperrt

Iserlohn (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Iserlohn hat am Samstag ein Mann leichte Verletzungen erlitten. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Mittag in einer Wohnung in der ersten Etage ausgebrochen, hieß es. Die Polizei ermittelt. Feuerwehrleute löschten die Flammen.

Von dpa