Fahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Hagen (dpa/lnw) - Mit mehr als drei Promille und ohne Führerschein ist am Freitagabend der Fahrer eines privaten Krankenfahrdienstes in Hagen kontrolliert worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war die unsichere Fahrweise des 42-Jährigen einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes aufgefallen. Demnach forderte er den Mann an einer Ampel dazu auf an den Rand zu fahren und nahm ihm den Autoschlüssel ab. Die hinzugerufene Polizei stellte einen Alkoholwert von über drei Promille fest.

Von dpa