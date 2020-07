Auto aus NRW stößt mit Zillertalbahn zusammen

Kreis Lippe/Schlitters (dpa/lnw) - Das Auto eines 79-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen ist in Tirol mit einem Zug der Zillertalbahn zusammengestoßen. An dem betreffenden Bahnübergang gebe es keine Schranke oder Ampel, sondern nur eine Stopptafel, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Wie schwer der Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin aus dem Kreis Lippe am Samstagnachmittag verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr befreite die Frau nach dem Unfall in Schlitters im Zillertal aus dem Wagen, beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zug kam niemand zu Schaden.

Von dpa