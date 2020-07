Kran reißt Stromleitung nieder: Hoher Schaden in Marsberg

Marsberg (dpa/lnw) - Beim Aufbau einer Windkraftanlage in Marsberg im Hochsauerlandkreis hat ein Kran eine Stromleitung abgerissen und dadurch einen Schaden von rund einer halben Million Euro angerichtet. Wie die Polizei berichtete, geriet der Ausleger des Krans am Samstagmittag in eine Starkstromleitung. Dadurch kam es zu einem Stromschlag. Verletzt wurde niemand, jedoch riss die Leitung ab und fiel zu Boden. Laut Polizeiangaben wurde die Stromversorgung durch Umleitungen sichergestellt, sodass es zu keinen Ausfällen kam.