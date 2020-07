Verirrter Hund auf Autobahn: Weibchen verdrehte ihm den Kopf

Moers (dpa/lnw) - Eine Hündin verdrehte ihm den Kopf: Nachdem ein verirrter Hirtenhund auf der Autobahn 40 bei Moers für Aufregung gesorgt hat, ist nun der Grund für sein waghalsiges Auftreten bekannt. «Der Kangal ist bei seinem Spaziergang einer läufigen Hündin nachgegangen und dann auf der Autobahn gelandet», sagte eine Mitarbeiterin der Tierherberge in Kamp-Lintfort am Montag. Die Einrichtung hatte den hoch gewachsenen Kangal-Hirtenhund nach seiner Rettungsaktion am Samstag aufgenommen. Am Sonntagvormittag holte ihn sein Herrchen den Angaben zufolge dort ab.

Von dpa