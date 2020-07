Schuss auf Ex-Frau: 59-Jähriger wegen Mordes verurteilt

Bielefeld (dpa/lnw) - Weil er seine Ehefrau am Busbahnhof in Preußisch Oldendorf erschossen hat, ist ein 59-Jähriger wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil verkündeten die Richter am Bielefelder Landgericht am Montag. Damit folgte das Gericht den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, der Verteidiger hatte auf fahrlässige Tötung plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von dpa