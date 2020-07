Kanu-Verband: Deutsche Einer-Meisterschaften in Duisburg

«Natürlich werden diese Rennen ohne Zuschauer stattfinden, wir müssen auf Abstand achten und auch andere Hygieneregeln beherzigen», sagte Kahl. Laut Ausschreibung muss von jeder Person, die das Regatta-Gelände betritt, ein Sars-CoV-2-Fragebogen unter anderem zu eventuellen Vorerkrankungen ausgefüllt werden.

Die Einer-Meisterschaften im Kajak und Canadier werden in der Leistungsklasse und bei den Junioren ausgetragen, sie finden nun an jenem Wochenende statt, an dem ursprünglich in Tokio die olympischen Entscheidungen gefallen wären. Die Olympischen Spiele waren wegen der Pandemie auf 2021 verlegt worden. Die abgesagten Kanu-Titelkämpfe in Köln waren ursprünglich für den Zeitraum vom 11. bis 16. August nach den Spielen geplant.

In den Bundesstützpunkten ist nach der Corona-Zwangspause das Training der Rennkanuten Mitte Mai wieder angelaufen. Seitdem wurden Leistungsüberprüfungen vorgenommen, um die Fitness zu testen.