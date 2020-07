Kreuz Kerpen: A61 in zwei Nächten gesperrt

Kerpen (dpa/lnw) - Die Autobahn 61 bei Kerpen in Richtung Venlo wird in den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag wegen Reparaturarbeiten voll gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstag mit. Die Sperrungen dauern im Autobahnkreuz Kerpen jeweils von 20 bis 5 Uhr. Im Kreuz ist dann auch die Zufahrt von der Autobahn 4 auf die A61 in Richtung Venlo dicht. Der Verkehr werde umgeleitet.

Von dpa