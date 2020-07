Zwei Corona-Fälle im Kreis der Schalkes U23: Quarantäne

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Vor dem Trainingsauftakt zur neuen Regionalliga-Saison sind zwei Personen aus dem Kreis der U23-Mannschaft des FC Schalke 04 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Club am Dienstag auf seiner Homepage mit. «Die Betroffenen sowie ein weit gesteckter Kreis an ermittelten sowie potenziellen Kontaktpersonen haben sich unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse in häusliche Quarantäne begeben», schrieb der Revierclub. Ob es sich bei den Infizierten um Spieler oder um Personen aus dem Betreuerstab handelt, teilten die Königsblauen nicht mit.

Von dpa