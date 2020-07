Münster (dpa/lnw) - Bei einem Einsatz in Münster hat ein Polizist einem 59-Jährigen ins Bein geschossen und ihn schwer verletzt. Der Mann habe die Beamten mit Messern bedroht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Münster am Dienstag mit. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

Von dpa