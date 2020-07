Vater eines Todesopfers aus Münster blickt auf Loveparade-Tragödie zurück

Es war eine spontane Idee mit fatalen Folgen: Der Münsteraner Benedict Becks machte sich am 24. Juli 2010 mit ein paar Freunden auf den Weg zur Loveparade nach Duisburg. Doch im Gedränge der Technoparade auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs verlor der 20-Jährige sein Leben – als einer von 21 Menschen. Mindestens 650 Besucher wurden verletzt.

Benedict Becks Eltern waren damals nach Kolumbien verreist. „Ich wusste nicht einmal, dass mein Sohn zur Loveparade wollte“, berichtet Benedicts Vater Karl-Theodor Becks. Er habe an dem Tag ein schlechtes Gefühl gehabt. „Ich spürte auf einmal Schmerzen im Brustbereich“, erinnert sich der 72-Jährige. Der pensionierte Lehrer glaubt nicht an einen Zufall. „Mein Sohn und ich hatten ein besonderes Verhältnis – das passte perfekt. Benedict war beliebt bei allen Freunden und Bekannten.“

Münsteraner hatte viele Pläne

Im Internet las der Münsteraner damals in Bogotá von der Loveparade-Katastrophe. Später überbrachten zwei Polizisten Becks älterem Sohn in Münster die Nachricht vom Tode seines Bruders. Und der informierte seine Eltern. „Benedict war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort“, berichtet Karl-Theodor Becks. Denn nur kurze Zeit vor dem Gedränge auf der Loveparade habe sein Sohn seine Freunde aus dem Blick verloren, die das Unglück überlebten.

Dabei hatte Benedict Becks so viele Pläne. Der Münsteraner studierte in Osnabrück Volkswirtschaftslehre. „Er warzielorientiert, wollte beruflich irgendwas mit Geld machen und sich später mal ein Haus kaufen“, sagt sein Vater.

Kritik am damaligen Duisburger Oberbürgermeister

Bewegend war die Beerdigung mit fast 300 Teilnehmern. Aber nur zweimal sei er am Grab seines Sohnes gewesen, sagt Becks. Ein Besuch auf dem Friedhof falle ihm einfach schwer, „weil ich jedes Mal wie ein Schlosshund weinen würde“, sagt er mit bewegter Stimme. Immer wieder wurde der Pädagoge mit der Loveparade-Katastrophe konfrontiert.

Chronologie des Loveparade-Unglücks 1/13 Die Loveparade in Duisburg war als fröhliches Fest geplant. Sie endete in einer Katastrophe mit 21 Toten und mindestens 652 Verletzten. Die Tragödie und ihre Aufarbeitung: Foto: dpa

24. Juli 2010: Im einzigen Zu- und Abgang zum Loveparade-Gelände kommen viel zu viele Menschen zusammen. Besucher werden erdrückt und niedergetrampelt. Foto: dpa

27. Juli 2010: Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) nennt Rücktrittsforderungen gegen ihn nachvollziehbar, bleibt aber im Amt. Foto: dpa

31. Juli 2010: Bei einer Trauerfeier nehmen Tausende in Duisburg Abschied von den Opfern. Die damalige Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalens Hannelore Kraft (SPD) hält eine bewegende Trauerrede. Foto: dpa

18. Januar 2011: Die Staatsanwaltschaft Duisburg nimmt Ermittlungen gegen den damaligen Polizei-Einsatzleiter sowie gegen Mitarbeiter der Stadt und des Veranstalters Lopavent auf. Sauerland und Loveparade-Veranstalter Rainer Schaller gehören nicht zu den Beschuldigten. Foto: dpa

12. Februar 2012: Die Duisburger stimmen in einem Bürgerbegehren mit großer Mehrheit für die Abwahl des Oberbürgermeisters. Foto: dpa

24. Juli 2013: Am Unglücksort wird eine Gedenkstätte eröffnet. 21 Holzkreuze und eine Gedenktafel erinnern an die Opfer. In den Monaten danach wird die Gedenkstätte mehrfach verwüstet. Foto: dpa

10. Februar 2014: Die Staatsanwaltschaft Duisburg erhebt Anklage gegen sechs Mitarbeiter der Stadt und gegen vier Lopavent-Mitarbeiter wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Das Bild zeigt Oberstaatsanwalt Horst Bien (r.) bei einer Pressekonferenz. Foto: dpa

23. Juli 2015: Betroffene rufen eine Nachsorge-Stiftung ins Leben. Die Stiftung unter dem Namen «Duisburg 24.7.2010» vermittelt Therapieplätze, organisiert die Gedenktage und hilft bei der Einrichtung von Selbsthilfegruppen. Der Ombudsmann der Betroffenen, Jürgen Widera (l.) erläutert mit Angehörigen die Gründung einer Stiftung. Foto: dpa

5. April 2016: Das Duisburger Landgericht gibt seine Entscheidung bekannt, wonach es keinen Strafprozess geben soll. Die Anklage wird nicht zur Hauptverhandlung zugelassen. Begründung der 5. Großen Strafkammer: Das wesentliche Beweismittel, das Gutachten des britischen Panikforschers Keith Still, sei nicht verwertbar. Es leide «an gravierenden inhaltlichen und methodischen Mängeln». Die Staatsanwaltschaft Duisburg und mehrere Nebenkläger legen Beschwerde gegen den Beschluss ein. Foto: dpa

24. April 2017: Die Präsidentin des Oberlandesgericht Düsseldorf, Anne-Jose Paulsen, erläutert die Gründe, weshalb es die Anklage nun doch zulässt. Die Bedenken der 5. Strafkammer werden zurückgewiesen. Das OLG bestimmt, dass die Hauptverhandlung nun vor der 6. Großen Strafkammer des Landgerichts Duisburg durchgeführt werden muss. Foto: dpa

8. Dezember 2017: Die Hauptverhandlung im Loveparade-Strafverfahren beginnt. Aus Platzgründen findet die Verhandlung in einem Saal des Kongresszentrums Düsseldorf statt, in den 500 Menschen passen. Bis Ende 2018 hat das Gericht bereits 111 Verhandlungstermine festgelegt. Foto: dpa

27. Juli 2020: Liegt mit Ablauf dieses Tages kein Urteil in erster Instanz vor, gelten die vorgeworfenen Taten als verjährt. Foto: dpa

Schließlich dauerte der Prozess um das Unglück zweieinhalb Jahre und knapp 184 Sitzungstage. Doch der Mammutprozess wurde im Mai dieses Jahres ohne Urteil eingestellt – wegen vermutlich geringer Schuld. Ursprünglich angeklagt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung waren sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters. Becks ist enttäuscht über den Ausgang, stellt aber auch fest: „Auch ein Urteil hätte mir meinen Sohn nicht zurückgebracht.“

Er sieht den damaligen Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) als Hauptverantwortlichen. „Er hätte das Sicherheitskonzept besser prüfen müssen“, meint der Münsteraner. Der Veranstalter habe vor allem auf den Profit geschaut – und möglichst viele Besucher auf das Gelände gelassen, meint Becks. Doch letztlich hat der Münsteraner für sich beschlossen, die Enttäuschung, Wut und die Trauer nicht mehr zu nah an sich heranzulassen.

„ Es wird für mich sein wie an jedem Tag: Ich werde viel an meinen Sohn denken. Es wird für mich sein wie an jedem Tag: Ich werde viel an meinen Sohn denken. “ Karl-Theodor Becks

Im Gegensatz zu Angehörigen anderer Opfer wollen er und seine Frau nicht an diesem Freitag, dem zehnten Jahrestag der Katastrophe, zur Unglücksstelle nach Duisburg reisen. Mit 21 Glockenschlägen soll in Duisburg der Opfer gedacht werden. Karl-Theodor Becks wird in Münster innehalten. „Es wird für mich sein wie an jedem Tag: Ich werde viel an meinen Sohn denken.“