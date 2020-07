Klinik stoppt Besuche wegen Verstößen gegen Corona-Regeln

Herdecke (dpa/lnw) - Nach zunehmenden Verstößen gegen die Corona-Schutzauflagen verhängt das Krankenhaus Herdecke ab diesem Donnerstag ein Besuchsverbot. Eine Kliniksprecherin sagte am Mittwoch, wegen mangelnder Kooperation einiger Besucher sei man zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern zu diesem Schritt gezwungen. Einige Besucher hätten keinen Mundschutz getragen oder sich «reingeschummelt», ohne ihre Daten in die Listen einzutragen. Auch falsche Angaben seien notiert worden. Das Gemeinschaftskrankenhaus im Ennepe-Ruhr-Kreis mit rund 500 Betten werde bis auf Weiteres nur in Ausnahmefällen Besucher erlauben.

Von dpa